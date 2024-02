Il Napoli rischia il fuggi fuggi senza la Champions | a partire da Kvaratskhelia Gazzetta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ililla, ada. Lo ricorda ladello Sport con Vincenzo D’Angelo. Questo finale di stagione inciderà pesantemente anche sulle strategie future del club:un posto in Europa, sarebbe complicato convincere i big della squadra a restare ancora aper aprire un nuovo ciclo. Ok, Osimhen andrà via e questa è già una certezza: la sua cessione sarà la polizza assicurativa del club in caso di finale negativo, col fallimento dell’obiettivo(o Europa League). Un annoè sostenibile per il club che ha chiuso l’ultimo ...

Il Napoli rischia di perdere cento milioni tra Champions e Mondiale per club . Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Visto che il calcio non ... (ilnapolista)

Il Napoli continua a non vincere e a disputare un campionato da metà classifica, scenario impensabile fino a qualche mese fa. Anche a... (calciomercato)

2024-02-27 15:25:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il Napoli continua a non vincere e a disputare un campionato da metà ... (justcalcio)

Sassuolo-Napoli, Kvaratskhelia tra riscatto e intrighi di mercato: Dici Sassuolo-Napoli e salta subito alla mente quella giocata da marziano targata Khvicha Kvaratskhelia che l'anno scorso sbloccò il risultato al Mapei Stadium. Era il 12’ del ...ilmattino

Riciclaggio internazionale, base a Napoli e soldi sporchi in Lituania: «Anche i vip nel mirino dei pm»: C'è un mondo intero in quei due fogli elettronici, in formato Excel. Ci sono i nomi di 6.127 clienti (tra persone fisiche e aziende), che avrebbero consegnato soldi di origine ...ilmattino

Diretta tv e streaming Sassuolo-Napoli: Esordio sulla panchina neroverde per Bigica, che deve rinunciare a Berardi. Per gli azzurri ultima chiamata per la zona Champions ...repubblica