«Il mondo al contrario» | il libro discusso del Generale Vannacci

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Siamo nel pieno delle polemiche e delle decisioni della Difesa e di alcuni tribunali in merito al, «Ilal» scritto dalRoberto. Ecco alcuni stralci con le frasi che hanno fatto e fanno discutere anche a distanza di mesi. Occupazioni abusive Noi italiani siamo strani: crediamo ancora in valori tradizionali e cerchiamo di aggrapparci ad ogni certezza che ci possa mettere al riparo dalle avversità della vita. Forse è stata la discontinuità della nostra storia a renderci così cauti e prudenti, forse è stata la mancanza di altre certezze e forse la necessità di individuare un luogo in cui ci si possa sentire sicuri, perché altrove non lo siamo sempre stati. Una cosa è certa: nella penisola la casa rappresenta la colonna portante della vita ed ...