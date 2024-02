Il mistero del Centro per la lotta alle pandemie di Siena | costato 340 milioni e mai partito Ecco perché è fermo da due anni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Storia di un progetto mai avviato malgrado il grande investimento statale. Manca lo statuto, i soldi non vengono spesi e il direttore scientifico Rappuoli a Repubblica ha detto: “Se non parte, pronto ad andarmene”

Bologna, 27 febbraio 2024 – Ha chiarito la propria posizione davanti ai carabinieri, la donna che la notte tra giovedì e venerdì era con Gilberto Sacrati , ex ... (ilrestodelcarlino)

"Perchè guariremo", l'ultimo libro di Speranza domani sarà presentato in Regione a Firenze . Un incontro tenuto nascosto a tutti, pubblico e politici (non del ... (ilgiornale)

Il generale Vannacci sospeso. "Compromette prestigio e reputazione dell'Amministrazione": Le inchieste sul generale Il provvedimento del ministero della Difesa cade in un momento non facile per il generale Roberto Vannacci. Sono infatti quattro le inchieste che lo vedono coinvolto. Ultimo, ...today

Il generale Vannacci sospeso dal servizio per 11 mesi: La sospensione per il generale Vannacci è arrivata in seguito alla pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario'. La sanzione decisa dal ministero della difesa al termine del procedimento ...italiaoggi

Vannacci sospeso per 11 mesi, la decisione del Ministero della Difesa sul generale: ]]> Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi. Ciò si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal minis ...mondopalermo