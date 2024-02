Il maltempo ferma le ricerche dell' ex della 41enne uccisa

BOVOLENTA (PADOVA) - La piena causata dal maltempo nel fiume Bacchiglione impedisce la ripresa delle operazioni per il recupero del mezzo individuato ieri in ... (ilgazzettino)

Il maltempo ferma il Gran Prix Lattebusche: finali rinviate: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) ...amicodelpopolo

Donna uccisa in Veneto, maltempo ferma le ricerche del compagno: La piena causata dal maltempo nel fiume Bacchiglione ha impedito stamani le operazioni per il recupero del mezzo individuato ieri in acqua a Bovolenta (Padova), che potrebbe corrispondere al furgone d ...ansa

Si aggirano in auto con fare sospetto e con una stecca di cioccolato sul sedile: bloccati e perquisiti dai carabinieri: SONDRIO. Sono stati arrestati negli scorsi giorni nel corso di controlli di routine, un 46enne e un 37enne residenti in Provincia di Sondrio, fermati a bordo della loro auto dai carabinieri della ...ildolomiti