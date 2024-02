(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Kristoffer, ricoverato in terapia intensiva, sarebbe vittima di una patologia apparentemente legata al cervello

Andrea Vicenzi aveva solo 12 anni ed è morto durante la corsa in ospedale a seguito di un malore. In ospedale era stato dimesso nonostante il sospetto di ... (ilgiornale)

Candeggina nel vino della messa , prete ha un malore . Gesto terribile all’interno di una chiesa di un paesino in provincia di Vibo Valentia. Siamo precisamente ... (caffeinamagazine)

Il malore poi la il ricovero in gravi condizioni: come sta il calciatore della Svezia Olsson: La Svezia intera resta col fiato sospeso per le sorti del centrocampista della nazionale di calcio maggiore Kristoffer Olsson, colto da un improvviso malore mentre si trovava all'interno della propria ...ilgiornale

Bimbo di 4 anni muore in ospedale dopo un malore: nelle prossime ore l’autopsia: Ieri pomeriggio all’ospedale San Giuliano di Giugliano è morto un bambino di 4 anni che era arrivato poco prima in condizioni critiche. Erano le 18.30 circa quando al pronto soccorso è arrivato un bam ...ilmediano

Il dramma del piccolo Raffaele a Mugnano, il bimbo di 4 anni morto per soffocamento: era a casa del nonno: La procura di Napoli nord ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di un bambino di quattro anni. Il piccolo, secondo le prime informazioni, è giunto nel pomeriggio all’ospedale ‘San ...internapoli