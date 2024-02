Il girovita si può davvero assottigliare con l’allenamento? Cosa dice l’esperto in materia

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilsi può? Scopriamo le dritte per farlo, con consigli di allenamento e nutrizionali. Avere unsottile è un sogno comune spesso, però, visto come un miraggio, soprattutto da chi di natura tende ad avere un busto più a tronco. Ma in realtà con i gusti accorgimenti, è possibile renderlo più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.