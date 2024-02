Il giallo del principe William | assente last minute alla messa per re Costantino

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tolta Kate Middleton, ancora in convalescenza per l’intervento all’addome subito a gennaio, e re Carlo, in cura per il tumore, tra i banchi della St.George’s Chapel a Windsor, martedì 27 febbraio, c’erano un po’ tutti, riuniti a ricordare re, l’ultimo re di Grecia, scomparso a inizio 2022. C’era la regina Camilla, punto di riferimento principale della monarchia britannica in questo doloroso periodo. E lassa Anna, sorella del sovrano, con il marito Timothy Laurence. Insieme a loro, Mike e Zara Tindall ma anche ilAndrea e Sarah Ferguson (che sta lottando contro un tumore malignopelle). E ancora: il Duca di Kent con la figlia Lady Helen Taylor e il...