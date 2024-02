Il generoso impegno di Incyte per trovare una cura alle malattie rare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La giornata mondiale delleoffre un’occasione speciale per promuovere il confronto e il dialogo tra i diversi attori coinvolti nella gestione di queste patologie: i pazienti e le associazioni che le rappresentano, i clinici, le istituzioni e anche aziende come la nostra, fortemente impegnate sul fronte della ricerca. Oggi soltanto per il sei per cento delle persone con una malattia rara esiste una: la ricerca è fondamentale per portare ai pazienti nuove soluzioni e l’Italia può giocare un ruolo cruciale da questo punto di vista: lo scorso anno in Europa sono stati realizzati all’incirca undicimila progetti di ricerca, che hanno riguardato oltre quattromila. Circa il dieci per cento di questi progetti vedevano protagonisti i ricercatori italiani: siamo al quarto posto ...