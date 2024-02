Il generale Vannacci sospeso per 11 mesi dall’esercito Il suo avvocato | «Faremo ricorso»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) IlRobertoè statoper 11. Il provvedimento ha carattere disciplinare. La motivazione è la carenza di senso di responsabilità e i possibili effetti negativi sull’immagine dell’esercito. «Ricorreremo al Tar del Lazio per annullarla», ha fatto sapere il suoall’agenzia di stampa AdnKronos.è attualmente sotto inchiesta per peculato e truffa in tre diverse indagini aperte dalla procura militare, da quella ordinaria e dalla Corte dei Conti. È indagato anche per istigazione all’odio razziale e per diffamazione nei confronti di Paola Egonu. La sospensione prevede anche una detrazione di anzianità e il dimezzamento dello stipendio. Il provvedimento disciplinare è stato avviato il 30 ottobre scorso. La ...

