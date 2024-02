Il generale Vannacci sospeso dall’Esercito

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tutto nel giro di una settimana. Prima tre indagini per peculato e truffa che prendono di mira il suo soggiorno in Russia presso l’Ambasciata e una serie di rimborsi spese, tutti da dimostrare. Poi quella per “istigazione all’odio razziale” contro il suo libro “Il Mondo al contrario” di cui si è parlato a lungo. En. adesso Robertoè statodal servizio per 11 mesi. Come noto, l’ufficiale – dopo la pubblicazione del best seller – era statodall’Istituto Geografico Militare di Firenze, rimosso e spedito ad altro incarico a Roma come Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri. Il servizio è durato poco visto che l’ufficio del personale della Difesa ha disposto la sua sospensione dopo le notizie delle quattro indagini penali a suo carico. La “punizione” durerà 11 mesi “con conseguente uguale detrazione ...