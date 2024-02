Il generale smaschera e boccia la follia di Macron sulla guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Un'ipotesi tecnicamente e politicamente non sostenibile». È questo il secco commento delVincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e consigliere scientifico dello Iai,proposta avanzata dal presidente francese, Emmanuel, di inviare truppe occidentali in. Si tratta, dice all'Adnkronos, di una «dichiarazione a scopo politico interno per scuotere il suo elettorato ed il mondo politico francese, che a volte è prigioniero di alcuni stereotipi portati avanti da Le Pen», spiega Camporini, secondo cui «non c'è alcuna concretezza» nella proposta die la reazione di tutti i Paesi della Nato è stata «molto chiara ed esplicita», ma naturalmente «le cose cambierebbero» se ci fosse un attacco diretto della Russia contro il territorio dell'Alleanza. ...