Il futuro del Napoli tra campo e panchina

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Per il ruolo del prossimo allenatore del, secondo Il Mattino ci sarebbero tre profili più avanti degli altri. “Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell’anno in cui porta(va) lo scudetto sul petto. Calzona è un allenatore a tempo – a meno che non riesca nella mission (impossible) di conquistare un posto in Champions – e quasi certamente a giugno saluterà armi e bagagli per tornare ad occuparsi a tempo pieno della nazionale Slovacca. Sul taccuino del patron della Filmauro ci sono sempre Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan che pare sia balzato in pole position. Inutile dire che il sogno nel cassetto resta Antonio Conte, ma a quanto pare è destinato a rimanere tale”. Non solo l’allenatore: gli obiettivi futuri delA proposito del Mattino: il quotidiano napoletano ha stilato gli obiettivi del ...