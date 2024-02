(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La data è stata fissata: ildi Alexeisivenerdì 1, poi l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin sarà sepolto nel cimitero di Borisov. La notizia è stata data dalla sua ex portavoce, Kira Yarmysh, spiegando che la cerimonia sinella chiesa dell’icona della Madre di Dio a Maryino, il quartiere in cui il dissidente è nato. La cerimonia funebre èalle ore 14, secondo quanto comunicato dallo staff dell’ex oppositore morto durante la prigionia nella colonia penale di Kharp. Il quartiere in cui siilsi trova a sud-est di. IldiLadiè ...

