Il fiume Bacchiglione minaccia Vicenza Il sindaco | Situazione molto critica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Il Centro operativo comunale (Coc) diè rimasto attivo tutta la notte per gestire i rischi legati alle ondate di piena provocate dal maltempo che da diverse ore si sta battendo sul territorio. Le previsioni del meteo si attendono una ripresa importante delle precipitazioni intorno alle due di questa mattina. "C'è grande attenzione per il Bacchiglione - ha spiegato ilGiacomo Possamai - sul quale però ci sono due bacini di laminazione che ci fanno confidare in una gestione efficiente delle piene". Il Comune diha anche deciso di chiudere le scuole e alcune aree pubbliche per non intralciare la circolazione di eventuali mezzi di soccorso che dovessero rendersi necessari. "Lacontinua a essere. Il Coc (centro operativo ...