Il farmacista Lazzerini da Arezzo all’Ucraina per portare medicinali e generi di prima necessità alla popolazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – "Farmacia sempre più centrale a servizio dei cittadini a tutti e livelli e a tutte le latitudini: lo testimonia il grandissimo gesto del nostro associato, ilFilippo, che nella sua missione umanitaria e sanitaria in Ucraina ha dato ancora una volta testimonianza di come sia importante e decisiva la disponibilità delle farmacie a tutti i livelli. Noi come Federfarmasiamo orgogliosi di questo evento e siamo pronti a supcome sempre le iniziative che vanno a favore delle persone in difficoltà, cosa che noi facciamo da sempre, ma che in particolare ci ha contraddistinto in epoca pandemica”. Sono parole di Roberto Giotti, presidente di Federfarma, che fanno riferimento all’iniziativa umanitaria portata avanti dal ...