Il dolce che non strozza | altissimo | umido e morbido! È irresistibile!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Plumcakee morbido: non! ÈSpesso i plumcake hanno un impasto che dopo qualche boccone diventa difficile da inghiottire. Qui invece c’è una ricetta che uso ogni volta che desidero cucinare un plumcake morbido ee che fa venire a tutti l’acquolina in bocca. Questofatto in casa è perfetto da mangiare in qualsiasi momento della giornata e il suo sapore piace a tutti così tanto da non venire mai a noia. La mia famiglia ne è praticamente innamorata e lo preparo in pochissimi minuti. Plumcakee morbido: ingredienti e preparazione. Come detto sopra, preparo questomorbido ein pochi minuti. Per portare a termine questouso questi ingredienti: 1 cucchiaino di lievito in ...