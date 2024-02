Il discorso anti Putin di Yulia Navalnaya al Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gentile Signora Presidente, gentili signore e signori, Grazie per l’opportunità di essere qui oggi. Dopo cheha tentato di uccidere Alexei per la prima volta, abbiamo vissuto per diversi mesi nel sud della Germania. Alexei si stava riprendendo dall’avvelenamento, stava imparando di nuovo a camminare e scrivere. Abbiamo camminato molto, a volte facendo brevi viaggi. In uno di questi viaggi siamo andati a Strasburgo con i bambini. È una delle nostre città preferite, mie e di Alexei. Ci siamo stati più volte insieme e poi, tre anni fa, abbiamo deciso di farla vedere ai bambini. Ora mio marito è morto. Io sono tornata a Strasburgo, ma non sono più in giro con la mia famiglia. Sono qui e mi rivolgo a voi e all’Europa intera. Pensavo che nei dodici giorni trascorsi dalla morte di Alexei avrei avuto il tempo di prepararmi per questo. Ma abbiamo ...