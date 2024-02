Il diario di Salis dei primi giorni in carcere | ' tumulata viva'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Una tigre in gabbia", "un mostro sbattuto in prima pagina", "" con lo sport come "unico passatempo perché purtroppo non ho neanche un libro", e "due parole" rivolte ogni tanto "al piccione che si posa sul davanzale al di fuori delle sbarre, allo sgabello o all'armadietto". Ilaria, l'italiana arrestata a Budapest l'11 febbraio 2023, racconta le sue prime settimane di detenzione in undi cui Repubblica ha pubblicato qualche stralcio. "Gyorskocsi Utca. Cella 615.di marzo 2023. Dalla bocca di lupo scorgo alcune guglie e immagino che si tratti di una cattedrale. In seguito scoprirò che in realtà è il Parlamento. Del resto ho trascorso qui a Budapest appena qualche manciata di ore prima di ritrovarmi in manette e della città non so praticamente nulla", racconta i ...