Il corvo | Bill Skarsgård è Eric Draven nelle prime immagini del remake

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ricoprirà il ruolo del personaggio interpretato dal compianto Brandon Lee nel cult del 1994 Grazie a Vanity Fair, possiamo ammirare ledelde Il, che mostrano per la prima volta il look dinei panni di, personaggio che nel cult del 1994 era interpretato da Brandon Lee., che trovate in calce, possiamo dare un primo sguardo anche a FKA Twigs, che interpreta la promessa sposa di, Shelly Webster. Una nuova incarnazione diIspirato alla serie di fumetti di James O'Barr, The Crow vede protagonistanei panni di ...