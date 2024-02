Il Comune di Napoli e Just Eat presentano la Carta della Sicurezza Stradale a Napoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un impegno concreto per la tutela dei lavoratori e dei cittadini: iniziative congiunte per promuovere lasulle strade di. Si è svolto questa mattina presso l’Istituto Professionale per i Servizi l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera «Duca di Buonvicino» a Calata Capodichino, l’evento che aveva lo scopo di testimoniare l’impegno deldi

Ventidue nuovi treni di ultima generazione per la Linea 6 di Napoli: firmato il contratto: Hitachi Rail e il Comune di Napoli hanno firmato nella giornata di oggi un contratto per la progettazione, fornitura e messa in servizio di 22 treni da 39 metri, che poi andranno in formazione doppia, ...napolitoday

Metropolitana di Napoli, sulla linea 6 in arrivo 22 nuovi treni Hitachi: Hitachi Rail e il Comune di Napoli hanno firmato nella giornata di oggi un contratto per la progettazione, fornitura e messa in servizio di 22 treni da 39 m, che poi andranno in formazione doppia, di ...ilmattino

Napoli Est, ex Corradini da salvare: si studia la trasformazione con docenti e ricercatori: Cosa fare dell'ex Corradini Il Comune di Napoli opera per restituire dignità agli spazi dell'ex complesso industriale posto sulla costa di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale del capoluogo ...ilmattino