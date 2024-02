Il Chelsea deve fare 100 milioni di sterline entro il 30 giugno | non solo Lukaku | ecco chi parte

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilvendereil 30giocatori per circa 100dio incorrerà in sanzioni per aver violato le norme...

Il Chelsea deve vendere entro il 30 giugno giocatori per circa 100 milioni di sterline o incorrerà in sanzioni per aver violato le norme... (calciomercato)

Neville: “Chelsea flop miliardario” ma Pochettino non ci sta “Non sei corretto”: LEGGI ANCHE: Amburgo-Hannover nel caos! L’invettiva di Neville si basa proprio sull’assunto che “il Chelsea avrebbe dovuto prendere per la gola un Liverpool falcidiato dagli infortuni e infarcito di ...calciostyle

Milan, sfida al Chelsea per un bomber: la clausola è mostruosa: Dall'estero giunge notizia del concreto interesse del Milan per uno dei bomber più prolifici in Europa: affare difficile, c'è il Chelsea.milanlive

Calciomercato - Inter: Manchester United e Chelsea su Simone Inzaghi. Milan: Bayern Monaco in agguato per Theo Hernandez: CALCIOMERCATO - Manchester United e Chelsea avrebbero già sondato il terreno per il tecnico nerazzurro, che piace anche a Liverpool e Barcellona.eurosport