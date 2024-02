Il centrodestra fa autocritica dopo la sconfitta in Sardegna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - "Abbiamo regalato queste elezioni", dice un esponente sardo di FI. "Il criterio dei rapporti di forza non ha pagato", osserva il numero due della Lega Crippa, che nega ipotesi di voto disgiunto da parte del suo partito. Nel day after del successo di Alessandra Todde inilfa. "Rimane unasulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi. Continueremo a lavorare imparando dalle nostre sconfitte come dalle nostre vittorie", mettono nero su bianco i leader. È vero che nella nota diramata si rimarca come non ci sia stato un calo di consensi, anzi. Ma ladi Truzzu ("È colpa mia", riconosce) brucia. Un campanello d'allarme Raccontano in Fdi che il presidente del Consiglio abbia definito il voto un campanello d'allarme. E ...