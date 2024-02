Il cane non smette di abbaiare | in casa trovano un ragazzo morto da almeno una settimana

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il cadavere di un giovane di 30 anni è stato trovato in un'abitazione a Torre Annunziata, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione locale: i militari erano andati nell'appartamento di via Cavour per notificargli un atto. Il...

Monza , 25 febbraio 2024 - Si è tuffa to nel Lambro per recuperare uno dei suoi cani finito nel fiume e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarlo ... (ilgiorno)

Dorme sotto il palazzo del Provveditorato: senzatetto multato e denunciato: "Purtroppo - raconta Vincenzo - non mi viene permesso di accedere ad alcun dormitorio perché ho un cane. Per me lui è più importante di una persona e non ho intenzione di darlo via o di permettere che ...quicomo

Il gallo Ettore disturbava il vicino, ma ora ha trovato una nuova casa tra Coriano e San Marino: “È in un posto dove starà benissimo”: «Con quel post sulle lamentele dei vicini si è scatenato l’inferno e sono arrivate richieste da tutta Italia. Fortunatamente Ettore è stato adottato ...corriereromagna

Rubato il furgone della Onlus che addestra i cani per i ragazzi disabili: Non ha nascosto l'amarezza Gianfranco Cancelli, presidente dell'associazione Il Collare d'oro, Onlus che ha come mission quella di addestrare cani d'assistenza per utenti con disabilità: soprattutto ...primalamartesana