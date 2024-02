Il candidato dell' audio sessista? Disastro in Sardegna | quanti voti ha preso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ventisette. Questo il bottino di Pietro Pinna,consigliere per la Dc alle regionali sarde, diventato celebre per gli“sessisti” nei quali si vantava di condurre la sua campagna elettorale in Gallura accompagnato da belle ragazze, per attirare l'attenzione di potenziali elettori. Strategia che evidentemente non ha funzionato. «Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito», spiegava Pinna nel messaggio, «ho 6 donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone». Ventisette, dicevamo: dunque ognunae 6 «donne molte belle» avrebbero convinto meno di 5 elettori a testa. Che delusione...