Il 9 marzo tavola rotonda su lealtà sportiva | presente Gravina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Associazione Davide Astori-ETS ha presentato quest’oggi lache si terrà il 9sul tema della sostenibilità e della, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Figc Gabriele. Così il presidente Luigi Miranda: “Riteniamo che tutte le società debbano partire dalla stessa riga, osservare tutte le stesse regole, in particolare in materia di bilancio. Una società che ha una perdita consistente e che utilizza tali somme per acquistare i migliori atleti pagando loro onerosi ingaggi è illegittimamente avvantaggiata rispetto a chi ha una gestione seria, corretta, senza perdite e debiti, prestando attenzione anche ai vivai ed alla formazione dei ragazzi. Gli esempi virtuosi ...