(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Fino a 370 milioni di euro per il progetto nell’ambito di Ipcei Nei prossimi anni l’dovrebbe avere un forte sviluppo come fonte di energiaalternativa alle fonti fossili e come acceleratore la decarbonizzazione dell’industria, specie dei settori hard to abate. Ad oggi, però, gran parte del potenziale dell’rimane ancora inespresso

(Adnkronos) – L’Unione Europea ha selezionato un progetto innovativo in Puglia per la produzione di Idrogeno . Si tratta del Puglia Green Hydrogen Valley, un ... (periodicodaily)

Idrogeno verde, l’UE finanzia Puglia Green Hydrogen Valley: (Adnkronos) - Nei prossimi anni l’Idrogeno verde dovrebbe avere un forte sviluppo come fonte di energia green alternativa alle fonti fossili e come acceleratore la decarbonizzazione dell’industria, sp ...msn

Idrogeno verde: come accelerare la transizione energetica: (Adnkronos Salute) - Sempre più spesso si parla di Idrogeno verde e del suo potenziale come fonte di energia green per sostituire almeno in parte le fonti fossili, specie per quanto riguarda i ...notizie.tiscali

Puglia Hydrogen Valley, dall’Ue 370 milioni di euro per realizzare il progetto: Il progetto è stato selezionato dalla Commissione Ue tra gli Important Projects of Common European Interest per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Idrogeno ...quifinanza