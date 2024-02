Ida Platano sfoggia gli addominali e lascia tutti senza fiato | fisico al top per la tronista di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sui social Idada urlo e fa impazzire i fan, in forma smagliante come sempre è uno spettacolo e manda il web in tilt. Idaincanta continuamente i suoi affezionati e tantissimi fan con la sua favolosa bellezza e la sua sensualità ed è sempre più amata e seguita. Dal 2017 è tra i protagonisti indiscussi a, nel famoso dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha più volte trovato l’amore ma le cose non sono poi andate come sperava. Idasorridente (Foto Instagram @ida) -cityrumors.itDiversi sono stati i flirt nati nel programma per la splendida parrucchiera di Brescia, alcuni di questi si sono poi trasformati in storie d’amore davvero importanti come quella con Riccardo Guarnieri e ...