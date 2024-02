Ictus | premio mondiale all’Asl per la gestione emergenziale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoImportante riconoscimentodi Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante; è stato conseguito dalla UOC Emergenza Territoriale e COT il massimo livello di riconoscimento DIAMOND delEMS Angels per l’anno 2023. Il, viene assegnato a livelloai servizi di emergenza territoriale e centrali operative per la migliorepreospedaliera del paziente colpito dacerebrale. Il riconoscimento conseguito attesta che il servizio dell’Emergenza Territoriale COT 118, diretto dalla dott.ssa Rosaria Bruno, garantisce il rispetto dei criteri individuati per un’assistenza efficace e tempestiva, che elevano gli standard di qualità in caso di. La diagnosi precoce, la scelta della destinazione ...