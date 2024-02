I tifosi contestano educatamente con Lindstrom che non conosce bene l’italiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Meglio tardi che mai si potrebbe dire, sono arrivate le contestazioni deidel Napoli ai propri giocatori, Dopo tante partite e prestazioni non a livello alcunisi sono riuniti fuori al centro di Castel Volturno ieri per la partenza degli azzurri per la trasferta di Sassuolo. Tra i calciatori intercettati forse i meno colpevoli, Meret e, anche perché hanno giocato poco in questa stagione I toni sono stati pacati, ma decisi. Un tifoso rivolgendosi al potere del Napoli, che cercava di accontentare icon i selfie «Se avete qualche problema con le società lo dovete risolvere con loro, noi vi sosteniamo sempre ma voi dovete giocare» Poi infastidito dalle foto e pensando di non avere avuto la giusta attenzione ha aggiunto «Alex ma mi senti quando paralo? Noi abbiamo un problema e qui pensano a ...

La pazienza non è ancora finita - e sarebbe strano il contrario - ma di certo ai tifosi napoletani non va giù questo momento completamente no della propria ... (ilmattino)

Palmeri: 'Con questo integralismo sterile pro Allegri i suoi amici lo hanno danneggiato': Il giornalista sportivo via X ha aggiunto: 'Non sono certo un ammiratore di Allegri ma gli ho anche dato merito' ...it.blastingnews

Fiorentina, la curva viola riempie il settore di torce lanciando una bomba…ma sono solo striscioni: Protesta goliardica da parte dei tifosi viola in occasione della gara di campionato ... propria squadra quando dalla Curva Fiesole sono comparsi i primi striscioni per contestare la decisione di non ...derbyderbyderby

Malfitano svela: "La squadra è scontenta perché ADL si è dedicato solo a due giocatori": La squadra oggi allenata da Francesco Calzona non sta attraversando un buon momento, come dimostrazioni le recenti prestazioni non esaltanti e che sono state contestate dai tifosi. Tra le cause del ...areanapoli