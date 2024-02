I quattro passi | dare un nome e riconoscere la violenza | pratica la libertà e accetta la fatica

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare ladi genere e nominarla. Nessuna donna di fronte a unadirebbe che a lei no, non succederebbe mai. Perché tutte abbiamo avuto paura. Viaggiare sola mi ha fatto riappropriare di tempi e spazi solo miei. E mi ha insegnato a superare la paura. Il primo passo è statounalla. Nominare le cose significa avventurarsi a scoprirle. E io non avevo nomi. Non avevo termini per orientarmi nel disagio che vivevo. Nessuno mi aveva parlato di tone policing, di male gaze, di mansplaining. Ero sbagliata, su questo non c’erano dubbi. Ero venuta al mondo con un difetto di fabbrica. Non sapevo che le qualità tanto apprezzate negli uomini sono detestabili nelle donne. L’ambizione ...