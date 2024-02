I granata non sfondano

Dare le patenti del tifo è un qualcosa di antipatico, inappropriato. Come si può giudicare l’amore di un tifo so per la propria... (calciomercato)

Giovanili - Solo pari per l'U17 con il Pisa di Sandro Cois: UNDER 17 - Non sfruttata l'occasione per l'Under 17 granata di mister Rebuffi, fermata a sorpresa in casa dai pari età del Pisa, allenati dall'ex granata Sandro Cois, passando in vantaggio per primi ...torinogranata

Salernitana, confronto Liverani-squadra alla ripresa dei lavori: Il direttore generale è ritornato ieri a casa dopo un periodo di convalescenza in ospedale e ha ringraziato i tifosi granata sui suoi social per poi attaccarsi al telefono. Da decifrare c’è anche la ...calciolecce

Esonero Liverani, Sabatini fa chiarezza: "Questo il suo futuro": Esonero Liverani – Sono ore agitate quelle che sta vivendo la Salernitana dopo l’ennesimo ko per mano del Monza, il secondo in due partite sotto la nuova gestione tecnica di Liverani. Proprio il neo t ...informazione