I garage mettevano le auto dei clienti in strada: controlli ai parcheggi ai Quartieri Spagnoli: Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi garage coperti a pagamento. Due imprenditori, titolari rispettivamente di due garage in vico Sant'Anna di Palazzo e in vico Conte di Mola, sono ...fanpage

Si possono tenere liquidi infiammabili nel garage condominiale: Cosa è vietato mettere in garage I materiali infiammabili, però, non caratterizzano gli unici divieti di legge relativi all’utilizzo del garage. Infatti, l’utilizzo di un garage deve seguire rigide e ...immobiliare

Bici, attrezzi e oggetti da rivendere: decine di garage depredati: A Uboldo, allarme per i continui furti nei garage: malviventi agiscono di notte con abilità, rubando oggetti di valore. Residenti frustrati e impotenti, ma reagiscono con segnalazioni sui social e vid ...ilgiorno