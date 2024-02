I funerali di Alexei Navalny si terranno il 1° marzo in una chiesa di Mosca

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La portavoce di, Kira Yarmysh, ha annunciato stamattina che il funerale dell'oppositore politico di Vladimir Putin avverrà venerdì 1°alle 14:00 (ora locale) nelladell’Icona della Madre di Dio a Maryino, un quartiere di. La sepoltura avverrà invece nel cimitero di Borisovskoe, uno dei più antichi nella capitale russa. La salma diè stata restituita dalle autorità russe dopo giorni di denunce da parte della madre, Lyudmila Navalnaya, che si era rivolta direttamente a Vladimir Putin: "Ridammi il corpo di mio figlio". Navalnaya aveva poi pubblicato un video in cui raccontava delle minacce ricevute all'obitorio di Salekhard: “Dicono che se non accetto un funerale in segreto faranno qualcosa al corpo di mio figlio". Il team ...

