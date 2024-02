I calciatori Blanco | Abbiamo buttato via la vittoria» Pieragnolo | Manca fame là davanti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’attaccante granata Alex, partito dalla panchina ed entrato al 15° minuto del secondo tempo, commenta così il pareggio casalingo rimediato contro il Sudtirol: "Peccato, siamo dispiaciuti per i due punti persi in classifica.via noi la partita, non chiudendola prima. Dobbiamo essere più ambiziosi e farci tutti un esame di coscienza, io per primo. Chiediamo scusa ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto, nonostante la pioggia battente". Cosa pensa abbia determinato il risultato? "fatto comunque una grande partita,segnato, poi peròsofferto. Penso chepagato un po’ la stanchezza dei due turni ravvicinati di campionato. Dobbiamo e possiamo fare di più, soprattutto in attacco, negli ultimi 20 metri ...