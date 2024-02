I 50 anni del Giornale | Zuppa speciale con Sallusti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla vigilia delle elezioni che ridisegneranno gli equilibri nel Vecchio Continente, ilinaugura le celebrazioni per i propri 50con un prestigioso evento dedicato all’attualità e intitolato «100 giorni alle elezioni – Il futuro dell’Europa». Giovedì 29 febbraio, dalle 9 alle 12.45, al Circolo Filologico Milanese di via Clerici 10, il quotidiano diretto da Alessandroospiterà una mattinata di dibattiti e interviste sull’Europa che sarà, con la partecipazione di alcuni protagonisti di primissimo piano della politica, dell’impresa, dell’economia e del mondo accademico. Ne parliamo con il direttore in questaserale. L’evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione al link: https://t.ly/FMVg6 L’evento potrà essere seguito anche in diretta ...

Per il made in Italy italiani disposti a pagare anche 20% in più: su un campione di 2mila italiani tra i 18 e 65 anni, rappresentativo della popolazione per genere e area geografica. Ne emerge, appunto, che il valore del brand Made in Italy è sempre più riconosciuto ...ansa

Roma: chiude i battenti la storica edicola dell’Esquilino: Basti pensare che a oggi, in tutto il territorio del Municipio I di Roma, si contano soltanto 120 edicole a fronte delle quasi duecento che erano presenti una decina di anni fa: negli ultimi quattro ...radiocolonna

Silvia Conti, chi è la dirigente del Reparto Mobile di Firenze rimossa dopo gli scontri di Pisa: tre anni fa il trasferimento dall'Aquila: Silvia Conti, dirigente del reparto mobile di Firenze, è stata trasferita e verrà assegnata ad altri incarichi. La sostituzione avviene a meno di una settimana delle cariche agli studenti a Pisa e ...ilmessaggero