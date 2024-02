Hunter Schafer | la star di Euphoria arrestata dopo una protesta pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'attrice stava partecipando allainsieme a Jewish Voice for Peacedi, è statamentreva per lacon Jewish Voice for Peace lunedì scorso. L'organizzazione antisionista ha confermato a Vulture che l'attrice si trovava al 30 Rock lunedì pomeriggio per disturbare l'apparizione del Presidente Joe Biden al Late Night with Seth Meyers. Le foto dell'evento la mostrano con una maglietta che chiede un cessate il fuoco immediato. "è statadurante la, insieme ad altre 50 persone", ha dichiarato un portavoce del JVP. "Lodiamo il suo impegno per la libertà dei palestinesi e per un futuro di giustizia per tutti". Foto e …