Horner scagionato dalle accuse di “comportamenti inappropriati” | il comunicato della Red Bull

Christian Horner domani sarà regolarmente al suo posto per le prime libere in Bahrain. L’indagine indipendente avviata dalla Red Bull ha scagionato il team ... (sportface)

Christian Horner è stato scagionato da comportamenti inappropriati: Christian Horner sembra destinato a rimanere come capo del team Red Bull Racing.Secondo diversi media britannici, è stato scagionato dalle accuse di comportamento inappropriato. Alle 15:30 ora del ...msn

Caso Horner, Verstappen: “Non mi ha condizionato. Bahrain Situazione promettente”: Chris Horner è in volato in Bahrain senza conoscere il suo futuro in Red Bull. O, forse, ha preso l’aereo per Sakhir perché ha saputo in anteprima di essere stato “scagionato” dalle pesantissime ...formulapassion

Toto Wolff commenta le accuse a Horner: ecco cosa dice!: L'intero mondo della Formula 1 è rimasto col fiato sospeso per quindici giorni: quale sarà l'esito dell'indagine di Christian Horner sul comportamento trasgressivo. Come è noto, il capo del team Red B ...msn