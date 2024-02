Horizon | An American Saga | il trailer del western con Kevin Costner

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ecco il primoufficiale originale di: An, prossima epopeacon protagonistaDiviso in due parti, che arriveranno nei cinemai a giugno e in agosto, il nuovo film da regista e interprete dipotrebbe essere tra i protagonisti del prossimo festival di Cannes. Il genere hollywoodiano per eccellenza, il, viene sempre dato per spacciato, ma alla fine non muore mai. A tenerlo in vita ci sono uomini di cinema che lo amano e conoscono la sua importanza, e che sono stati in grado di rivitalizzarlo o rinnovarlo. Tra i contemporanei, oltre a Clint Eastwood, quello che ha fatto di più per questo genere è sicuramente ...

Vegas hospitality veterans to open locals restaurant in Henderson: Social Station, a restaurant described as “for locals by locals,” is planned to debut this year at 10624 S. Eastern Ave., Henderson, in the same center as Smith’s at Eastern Avenue and West Horizon ...msn

Kevin Costner ha scelto suo figlio per un ruolo molto importante del suo nuovo, mastodontico progetto cinematografico. Ecco cosa fa il 15enne Hayes in "Horizon": Trovate una certa somiglianza Forse perché quello è davvero suo figlio. Nel bel mezzo dell’imponente trailer, eccolo spuntare a sorpresa. Stiamo parlando di Hayes, il figlio 15enne di Kevin Costner.msn

‘Horizon: An American Saga’: The movie Kevin Costner has been trying to make since 1988: Costner’s not the only Hollywood veteran putting his life savings on the line in the name of cinema either, with Francis Ford Coppola also due to release his longtime passion project Megalopolis after ...faroutmagazine.co.uk