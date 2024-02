(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Max avrebbe individuato i treche potrebbero aggiudicarsi l'ambito incarico di adattare in unatv la saga di. Max ha ristretto la scelta della persona a cui affidare il compito di scrivere la sceneggiatura della nuovadia tre nomi. Il sito di Deadline sostiene infatti che saranno Francesca Gardiner, Tom Moran e Kathleen Jordan a provare a ottenere l'ambito incarico di adattare l'opera di J.K. Rowling per il piccolo schermo. Le fasi dello sviluppo Nei prossimi mesi Gardiner, Moran e Jordan saranno impegnati nella fase dei pitch con i responsabili di Warner Bros Discovery. David Zaslav, CEO dello studio, ha annunciato una settimana fa che ladi...

Tra i vari attori presi in considerazione per subentrare a Richard Harris nella parte di Albus Silente nella saga di Harry Potter ci fu anche Ian Mc Kellen , che ... (comingsoon)

Un libro di Harry Potter acquistato per pochi centesimi circa 27 anni fa in un negozio di libri di seconda mano, è stato venduto all'asta per la somma record ... (today)

Harry Potter: Max ha ridotto a tre gli sceneggiatori in corsa per firmare la serie tv: Max avrebbe individuato i tre sceneggiatori che potrebbero aggiudicarsi l'ambito incarico di adattare in una serie tv la saga di Harry Potter.movieplayer

Un set di cancelleria di Harry Potter in sconto con l'offerta di Amazon, scade a brevissimo: Le offerte Amazon di oggi ci propone un forte sconto per un set di cancelleria di Harry Potter: la promozione lo porta a un prezzo bassissimo, ma scade a brevissimo.multiplayer

Trump minaccia di espellere il principe Harry, "non farò come Biden": L'imprenditore ha lasciato intendere che, se rieletto, non avrebbe riguari per il duca di Sussex se le accuse di aver mentito sui documenti per il visto si riveleranno fondate ...agi