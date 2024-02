Harry perde il ricorso | niente scorta durante le visite nel Regno Unito “e non può pagare la polizia nemmeno di tasca sua”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha perso ilpresso l’Alta Corte contro il governo per la decisione di ridurre il livello della sua sicurezza personalele suenel. Il duca di Sussex ha intrapreso un’azione legale contro il Ministero degli Interni dopo la decisione del febbraio 2020 del Comitato esecutivo per la protezione dei reali e delle figure pubbliche (Ravec) di concedergli un grado inferiore di sicurezza finanziata con fondi pubblici dopo che non era più un membro attivo della royal family. Il verdetto, come riporta The Guardian, dà ragione al ministero, secondo cui gli apparati ora devono assicurare ae alla famiglia una tutela pubblica solo di volta in volta e a seconda di valutazioni proprie su eventuali necessità. Il giudice dell’alta corte Sir ...