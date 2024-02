Hamas | aperti ad accordo e a combattere

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 14.08 Il capo politico di, Ismail Haniyeh, in un discorso televisivo a Beirut ripreso dai media internazionali, ha affermato che il suo movimento "mostra flessibilità nei colloqui" per un potenzialeche vedrebbe il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e un cessate il fuoco. Haniyeh ha aggiunto cheè "pronto a continuare a" e rivolgendosi ai suoi alleati, fra cui Hezbollah libanesi, ha incitato il cosiddetto asse della resistenza a tenersi pronto a intensificare i suoi attacchi.

