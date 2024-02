Hamas accartoccia l' ottimismo di Biden | Dagli Stati Uniti un documento sionista

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La radio dell'esercito israeliano: il gruppo lamenta l'assenza delle sue richieste per far finire la guerra: non ci sono piani per il ritorno dei civili nel nord della Striscia e ritengono troppo basso il numero di prigionieri palestinesi rilasciati in cambio degli ostaggi