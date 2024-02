Hacker russi | tra mito e realtà

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Guerra fredda 3.0 Che la guerra fredda non sia mai finita è persino banale sostenerlo. Ma se volessimo essere ancora più precisi, per descrivere lo scenario che stiamo vivendo dal 24 febbraio 2022 – il giorno in cui è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina – dovremmo utilizzare la definizione che si trova nell’ultimo rapporto CLUSIT, dove InsideOver.