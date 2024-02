(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il regista Guyrealizzerà The, unodi Rayle cui riprese sono già in corso a Londra in vista di un debutto su Paramount+ entro la fine del 2024. Paramount+ ha annunciato la produzione di The, uno show che espanderà la saga di Ray, svelando che Guysarà impegnato come regista e produttore dei dieci episodi. La sceneggiatura del nuovo show, che arriverà sugli schermi entro la fine del 2024, sarà invece firmata da Ronan Bennett, il creatore di Top Boy. Di cosa parlerà la nuovaThenon riporterà in scena i personaggi al centro dellacon star Liev Schreiber, mettendo invece al centro una famiglia ...

The Donovans, Guy Ritchie dirigerà per Paramount la serie spin-off di Ray Donovan!: A quattro anni di distanza dalla conclusione si torna nell'universo di Ray Donovan: a dirigere la serie spin-off sarà Guy Ritchie ...serial.everyeye

Guy Ritchie alla regia di The Donovans, una serie spinoff di Ray Donovan: Il regista Guy Ritchie realizzerà The Donovans, uno spinoff di Ray Donovan le cui riprese sono già in corso a Londra in vista di un debutto su Paramount+ entro la fine del 2024. NOTIZIA di BEATRICE ...movieplayer

The Gentlemen, arriva lo spin-off di Guy Ritchie: È in arrivo la serie spin-off dell’omonimo film di Guy Ritchie del 2019 con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant e Colin Farrell È in arrivo The Gentlemen, la serie spin-off dell’omonimo ...avmagazine