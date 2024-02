Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 febbraio 2024 –di Putin edi Xi all’Italia e al: ma che cosa significa? Che cosa s’intende con questa espressione, usata spesso anche dal ministroDifesa Guido Crosetto, che partendo da questa analisi sta lavorando al progetto dei riservisti?: cheLadefinisce una strategia precisa, usa in modo governato tutte le possibilità che che non siano esclusivamente militari per danneggiare gli avversari/nemici. Gli analisti hanno osservato più volte che il presidente russo Putin usa ad esempio l’energia. Ma la strategia è complessa e comprende molti altri settori strategici, dalla diplomazia all’intelligence, dai cyber ...