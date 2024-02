GTA 6 | ScHoolboy Q conferma che sarà presente anche la sua musica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La colonna sonora in GTA 6 ha una nuova partecipazioneta. Parliamo diQ, che su X ha scritto che la suanel nuovo capitolo della serie di Rockstar Games. I brani diQ erano presentiin GTA 5, nelle diverse stazioni radio disponibili a bordo dei veicoli, così come in GTA Online. Non stupisce, dunque, che Rockstar Games abbia deciso di rinnovare la sua collaborazione con il cantante. Non è chiaro seQ fosse autorizzato a rivelare la sua presenza, perché sappiamo bene quanto Rockstar Games sia attenta a non far trapelare informazioni se non dai suoi canali ufficiali. In risposta a un utente che su X gli chiedeva se possiamo aspettarci la suain ...

