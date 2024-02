Gruppo FS e il MAECI insieme per gli italiani nel mondo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Promuovere il turismo del Paese offrendo l’opportunità aglicon residenza all’estero di viaggiare in Italia. I cittadiniiscritti all’AIRE potranno usufruire fino al 31 dicembre 2024 di particolari offerte con sconti dal 20% all’80% sull’acquisto dei biglietti, promozioni fino al 40% in meno rispetto alla tariffa base per viaggi, sui treni ad alta velocità di gruppi composti da almeno 10 persone, ed estensione dell’acquisto del “Trenitalia Pass”, il biglietto multiviaggio prima disponibile solo per i cittadini non. L’accordo tra Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri delFS e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale è stato presentato questa mattina e rappresenta un’opportunità per quasi 7 milioni diresidenti all’estero ...