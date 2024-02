Greenwashing sulla plastica L’Ue alza bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Andremo al supermercato sotto casa e convinti di aiutare il pianeta acquisteremo una bottiglia con la dicitura “riciclata al 100%” convinti che sia al 100% diriciclata. In un documento della Commissione europea datato 13 febbraio l’esecutivo Ue spinto dalle industrie della chimica e della plastico si propone un approccio più lassista. Andremo al supermercato sotto casa e convinti di aiutare il pianeta acquisteremo una bottiglia con la dicitura “riciclata al 100%” convinti che sia al 100% diriciclata L’industria chimica ha spinto per un metodo di calcolo che consenta loro di spostare i cosiddetti crediti di contenuto riciclato da un prodotto all’altro (a parte il carburante) e trasferire tali crediti a prodotti in cui un’affermazione “riciclato al 100%” sarebbe commercialmente più ...