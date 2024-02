Grecia | più di 20mila persone riunite ad Atene per Tebi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Più di, secondo le stime della polizia greca, si sononel centro diper commemorare il primo anniversario dell'incidente ferrovario die chiedere giustizia per le 57 vittime. Una manifestazione analoga è in corso a Salonicco, a cui stanno partecipando più di 10mila, secondo le stime della polizia. Attualmente è in corso uno sciopero generale di 24 ore indetto dai principali sindacati del Paese, per chiedere giustizia per l'incidente. Sul luogo della tragedia, a, nei pressi di Larissa, si sonopiù di millee molti parenti delle vittime, per deporre un fiore davanti alle foto di chi ha perso la vita un anno fa. A Salonicco si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia ...