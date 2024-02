Grave lutto per Gary Sinise di CSI:NY: è morto il figlio Mac a soli 33 anni: L'attore di Forrest Gump e CSI:NY annuncia la morte del figlio Mac a soli 33 anni: aveva una rara forma di sarcoma che colpisce la colonna vertebrale ed ...fanpage

Grave lutto per Gary Sinise: l’attore costretto a dire addio al figlio di soli 33 anni: lutto per Gary Sinise: la notizia della scomparsa del figlio di 33 anni è stata data direttamente dalla star di Forrest Gump e C.S.I New York ...bestmovie

Autobus con 40 studenti fuori strada a Potenza, sfiorata la tragedia: “Grave autista, è stato un miracolo”: Un autobus con 40 studenti a bordo è finito fuori strada a Baragiano, provincia di Potenza, per evitare un’auto ...unita